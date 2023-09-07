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Шляхи підтримки України та безпека паломників на Рош га-Шана в Умані: про що Зеленський говорив з Нетаньягу

Шляхи підтримки України та безпека паломників на Рош га-Шана в Умані: про що Зеленський говорив з Нетаньягу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу. Як повідомили в Офісі Президента, йшлося про шляхи підтримки України та безпеку паломників-хасидів на Рош га-Шана, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в ОП, Президент відзначив важливість підтримки з боку Ізраїлю суверенітету й територіальної цілісності України. Він подякував за надання прихистку громадянам України, які виїхали до Ізраїлю внаслідок повномасштабної російської агресії. Було відзначено відновлення для них безкоштовного медичного страхування в Ізраїлі.

Сторони обговорили можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протидії вторгненню росії.

Глава держави окремо порушив питання збільшення кількості відмов громадянам України у в’їзді до Ізраїлю в умовах дії безвізового режиму між двома країнами й наголосив на необхідності виправлення цієї ситуації.

З огляду на наближення єврейського Нового року – Рош га-Шана – та очікуваного масового прибуття паломників-хасидів до Умані було обговорено шляхи забезпечення їхньої безпеки.

«Україна завжди з теплотою й гостинністю приймає паломників і відповідає за їхню безпеку», – зазначив Глава держави.

Додамо

За оцінками ізраїльської сторони, цьогоріч до Умані може прибути близько 50 тис. паломників-хасидів. Було наголошено, що нині в місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити лише близько 11 тис. осіб. При цьому в умовах повномасштабної агресії Росії та постійної загрози ударів російськими ракетами та іранськими дронами паломництво цьогоріч супроводжуватиметься високими безпековими ризиками . додали в ОП.

«Це безпековий виклик, який потребує невідкладного спільного реагування», – наголосив Президент.

Окремо було обговорено можливість відправлення до місць паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю.

Відбувся обмін думками щодо взаємодії України та Ізраїлю на міжнародній арені.

Нагадаємо

Як повідомлялося, у серпні влада Єрусалиму відкинула як необґрунтовану заяву посла України в Ізраїлі про те, що Київ закриє свої кордони для ізраїльських паломників, які прямують до Умані, у відповідь на те, що Ізраїль депортує українців.

Депортації стосуються українців, які приїжджають до країни нібито як туристи, а не як біженці, у випадках, коли Ізраїль підозрює, що вони планують залишитися або шукати роботу нелегально.

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