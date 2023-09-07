Пути поддержки Украины и безопасность паломников на Рош ха-Шана в Умани: о чем Зеленский говорил с Нетаньяху

Детали

Как сообщили в ОП, Президент отметил важность поддержки со стороны Израиля суверенитета и территориальной целостности Украины. Он поблагодарил за предоставление убежища гражданам Украины, которые выехали в Израиль в результате полномасштабной российской агрессии. Было отмечено восстановление для них бесплатного медицинского страхования в Израиле.

Стороны обсудили возможные пути поддержки Украины со стороны Израиля в противодействии вторжению россии.

Глава государства отдельно поднял вопрос увеличения количества отказов гражданам Украины во въезде в Израиль в условиях действия безвизового режима между двумя странами и отметил необходимость исправления этой ситуации.

Учитывая приближение еврейского Нового года – Рош ха-Шана – и ожидаемого массового прибытия паломников-хасидов в Умань были обсуждены пути обеспечения их безопасности.

«Украина всегда с теплотой и гостеприимством принимает паломников и отвечает за их безопасность», – отметил Глава государства.

Добавим

По оценкам израильской стороны, в этом году в Умань может прибыть около 50 тыс. паломников-хасидов. Было отмечено, что сейчас в местах паломничества в Умани бомбоубежища могут вместить лишь около 11 тыс. человек. При этом в условиях полномасштабной агрессии россии и постоянной угрозы ударов российскими ракетами и иранскими дронами паломничество в этом году будет сопровождаться высокими рисками безопасности, добавили в ОП.

«Это вызов безопасности, который требует безотлагательного совместного реагирования», – подчеркнул Президент.

Отдельно была обсуждена возможность отправки к местам паломничества дополнительных сил полиции Израиля.

Состоялся обмен мнениями о взаимодействии Украины и Израиля на международной арене.

Напомним

Как сообщалось, в августе власти Иерусалима отвергли как необоснованное заявление посла Украины в Израиле о том, что Киев закроет свои границы для израильских паломников, следующих в Умань, в ответ на то, что Израиль депортирует украинцев.

Депортации касаются украинцев, которые приезжают в страну якобы как туристы, а не как беженцы, в случаях, когда Израиль подозревает, что они планируют остаться или искать работу нелегально.