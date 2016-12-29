Шляхи боротьби з АЧС обговорили експерти на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Миколаївській області року фахівцями Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи проведено семінар-навчання на тему: “Біобезпека, діагностика, епізоотологія та заходи при АЧС”, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Зазначається, що в семінарі прийняли участь представники свиногосподарств області, спеціалісти районних управлінь. Держпродспоживслужби, лікарень та лабораторій ветеринарної медицини.
Під час семінару висвітлювались питання стосовно основ біобезпеки свиногосподарств, заходи щодо недопущення поширення африканської чуми свиней, система діагностики інфекційних захворювань свиней.
Крім зазначеного, обговорено низку проблемних питань з недопущення та ліквідації АЧС та шляхи їх вирішення.
Нагадаємо, більше 26 тис. свиней знищили цього року в Україні через АЧС.
Також нагадаємо, за даними ЗМІ, агрохолдинг “Агрейн” експортував заражену АЧС свинину.
За словами одного з працівників холдингу, керівництвом “Агрейну” було надано вказівку на вирізку поголів’я та підготовку його до продажу і на експорт до країн Балтії. Заражені тушки переправляли морем.
“Нам сказали, що від держави компенсації за АЧС ніхто платити не буде. А тому, якщо не хочемо лишитися без заробітку, маємо тихо забивати свиней і відправляти їх на продаж”, - розповів робітник ферми, якого цитують ЗМІ.