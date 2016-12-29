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Пути борьбы с АЧС обсудили эксперты в Николаевской области

Пути борьбы с АЧС обсудили эксперты в Николаевской области

Киев • УНН

 • 7803 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Николаевской области года специалистами Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы проведен семинар на тему: "Биобезопасность, диагностика, эпизоотологии и мероприятия при АЧС", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в семинаре приняли участие представители свинохозяйств области, специалисты районных управлений Госпродпотребслужбы, больниц и лабораторий ветеринарной медицины.

Во время семинара освещались вопросы относительно основ биобезопасности свинохозяйств, меры по недопущению распространения африканской чумы свиней, система диагностики инфекционных заболеваний свиней.

Кроме указанного, обсужден ряд проблемных вопросов по недопущению и ликвидации АЧС и пути их решения.

Напомним, более 26 тыс. свиней уничтожили в этом году в Украине из-за АЧС.

Также напомним, по данным СМИ, агрохолдинг "Агрейн" экспортировал зараженную АЧС свинину.

По словам одного из сотрудников холдинга, руководством "Агрейну" было дано указание на вырезку поголовья и подготовку его к продаже и на экспорт в страны Балтии. Зараженные тушки переправляли по морю.

"Нам сказали, что от государства компенсации за АЧС никто платить не будет. Поэтому, если не хотим остаться без заработка, должны тихо забивать свиней и отправлять их на продажу", - рассказал рабочий фермы, которого цитируют СМИ.

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