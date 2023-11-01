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"Шлях додому": у жовтні Україні вдалось повернути 17 дітей

Київ • УНН

 • 167042 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У жовтні було повернуто 17 дітей в межах проєкту «Шлях додому». Про це УНН повідомляє з посиланням на Мінреінтеграції.

"Шлях додому": у жовтні Україні вдалось повернути 17 дітей

Цитата

«У жовтні в межах проєкту «Шлях додому» було повернуто 17 дітей. Серед них багатодітна родина із 4 дітьми з Херсонської області. Також тепер у безпеці 5 дітлахів із дитячого будинку сімейного типу з Луганської області. Це дітки віком від 1 до 16 років», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що влаштуватися багатодітній сімʼї допомогли в Івано-Франківську.

«Дітки з дитячого будинку сімейного типу тепер мешкають у Полтаві. Допомогла їм у цьому Благодійна організація «СОС Дитячі Містечка», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, Мінреінтеграції висловило щиру вдячність Громадській спілці «Українська мережа за права дитини» за сприяння у поверненні українських дітей.

Проєкт «Шлях додому» Українська мережа за права дитини реалізує у партнерстві з Мінреінтеграції, Міжнародною гуманітарною організацією Save the Children in Ukraine й іншими.

Доповнення

17 жовтня Омбудсман України Дмитро Лубінець повідомляв, що вдалось повернути ще одну дитину.

В Україні розробили спеціальний механізм повернення дітей, яких вивезла Росія з окупованих частин нашої держави.

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