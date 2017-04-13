Школярка впала з дев'ятиповерхівки та загинула на Львівщині

ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сьогодні, близько 17:30 до Стрийського відділу поліції надійшла інформація про те, що по вул. Коссака у місті Стрий з даху дев’ятиповерхового житлового будинку впала неповнолітня дівчина. Від отриманих травм 14-річна школярка померла. Про це повідомили у прес-службі Головного управління поліції у Львівській області, передає УНН.