Школярка впала з дев'ятиповерхівки та загинула на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сьогодні, близько 17:30 до Стрийського відділу поліції надійшла інформація про те, що по вул. Коссака у місті Стрий з даху дев’ятиповерхового житлового будинку впала неповнолітня дівчина. Від отриманих травм 14-річна школярка померла. Про це повідомили у прес-службі Головного управління поліції у Львівській області, передає УНН.
“Правоохоронці встановили особу загиблої — чотирнадцятирічна учениця восьмого класу однієї з стрийських шкіл.
Встановлюються обставини події. На місці працює слідчо-оперативна група, працівники сектору ювенальної превенції та працівники інших служби. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження”, — повідомили у поліції.