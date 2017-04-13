Школьница упала с девятиэтажки и погибла в Львовской области

ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сегодня, около 17:30 в Стрыйский отдела полиции поступила информация о том, что по ул.Коссака в городе Стрый с крыши девятиэтажного жилого дома упала несовершеннолетняя девушка. От полученных травм 14-летняя школьница умерла. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления полиции во Львовской области, передает УНН.