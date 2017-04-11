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Школярі з непідконтрольних територй зможуть отримати освіту екстерном

Школярі з непідконтрольних територй зможуть отримати освіту екстерном

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Міністерство освіти України спростило правила зарахування на екстернат для жителів непідконтрольних та окупованих територій, а також лінії зіткнення. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.

"Жителів окупованих територій Криму та Севастополя, території проведення АТО та населених пунктів на лінії зіткнення включили до переліку осіб, що можуть здобути загальну середню освіту в формі екстернату", - йдеться у повідомленні. 

Це передбачено новою редакцією Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, що днями набрало чинності, за наказом Мносвіти від 13 березня 2017 року № 369.

В зазначений перелік додали ще 3 категорії громадян: осіб, які мають статус біженців; осіб, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні та осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту.

Відтепер прийом заяв про зарахування на екстернат починається з 1 вересня. Особи, що жили або проживають на території Криму, непідконтрольних територіях Донбасу або в населених пунктах на лінії зіткнення, зможуть подавати заяви упродовж усього календарного року. Жителі цих територій також отримали можливість надсилати скан-копію заяви електронною поштою чи факсом.

Крім того, особисто заяву може подати неповнолітній, що виїхав із неконтрольованої території або з населеного пункту на лінії зіткнення у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є його законними представниками.
Рішення про зарахування на екстернат ухвалюватиме керівник навчального закладу – без погодження з місцевим органом управління освітою.

Окремо передбачено право учня, що здобуває освіту екстерном, отримати одночасно документи про початкову, базову, повну загальну середню освіту.

Учні, які хочуть екстерном отримати одночасно свідоцтво про базову та атестат про повну загальну середню освіту, відтепер не муситимуть здавати річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за обидва освітні рівні. Для отримання документів про базову освіту достатньо здати річне оцінювання за скороченим переліком предметів – українська мова та література, історія України, географія України, правознавство – та державну підсумкову атестацію. При цьому, щоб отримати атестат про повну загальну середню освіту, потрібно пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію повністю.

Як повідомляв УНН 10 квітня, більше 86 тис. осіб взяли участь у другому етапі пробного ЗНО.

 

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