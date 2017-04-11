Школьники с неподконтрольных территорий смогут получить образование экстерном
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министество образования Украины упростило правила зачисления на экстернат для жителей неподконтрольных и оккупированных территорий, а также линии соприкосновения. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Жителей оккупированных территорий Крыма и Севастополя, территории проведения АТО и населенных пунктов на линии соприкосновения включили в перечень лиц, которые могут получить среднее образование в форме экстерната", - говорится в сообщении.
Это предусмотрено новой редакцией Положения об экстернате в общеобразовательных учебных заведениях, которое на днях вступило в силу, по приказу Мнобразования от 13 марта 2017 № 369.
В указанный перечень добавили еще 3 категории граждан: лиц, имеющих статус беженцев; лиц, которым предоставлена временная или дополнительная защита в Украине и лиц, обратившихся с заявлением о признании беженцем или о предоставлении дополнительной или временной защиты.
Отныне прием заявлений о зачислении на экстернат начинается с 1 сентября. Лица, жившие или проживающие на территории Крыма, неподконтрольных территориях Донбасса или в населенных пунктах на линии соприкосновения, смогут подавать заявления на протяжении всего календарного года. Жители этих территорий также получили возможность отправлять скан-копию заявления по электронной почте или по факсу.
Кроме того, лично заявление может подать несовершеннолетний, который выехал из неконтролируемой территории или населенного пункта на линии соприкосновения в сопровождении родственников или любых других совершеннолетних лиц, которые не являются его законными представителями.
Решение о зачислении на экстернат принимает руководитель учебного заведения - без согласования с местным органом управления образованием.
Отдельно предусмотрено право ученика, который получает образование экстерном, получить одновременно документы о начальной, базовой, полное среднее образование.
Ученики, которые хотят экстерном получить одновременно свидетельство о базовом и аттестат о полном общем среднем образовании, отныне не должны будут сдавать годовое оценивание и государственную итоговую аттестацию за оба образовательные уровни.
Для получения документов о базовом образовании достаточно сдать годовые оценки по сокращенному перечню предметов - украинский язык и литература, история Украины, география Украины, правоведение - и государственную итоговую аттестацию. При этом, чтобы получить аттестат о полном общем среднем образовании, нужно пройти годовое оценивание и государственную итоговую аттестацию полностью.
Как сообщал УНН 10 апреля, более 86 тыс. человек приняли участие во втором этапе пробного ВНО.