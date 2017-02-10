Школярі Рівного подарували військовим дві тисячі "валентинок"

Заступник міського голови Рівного Галина Кульчинка зауважила, що до цієї ідеї долучилися діти всіх шкіл міста. За її словами, у “валентинках” діти написали військовим слова вдячності та підтримки.

Командування ОК “Захід” пообіцяло передати до 14 лютого подарунки до рівненських бойових частин у Донецькій та Луганській областях. Також кілька пакунків отримають поранені під Авдіївкою, які лікуються в Рівненському військовому госпіталі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, діти Авдіївки передали президенту Литви валентинку із деревом любові.