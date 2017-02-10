Школярі Рівного подарували військовим дві тисячі "валентинок"
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 10 лютого. УНН. Учні всіх шкіл Рівного сьогодні передали для військових на передовій дві тисячі “валентинок” і власноруч зроблені солодощі. Подарунок отримали офіцери оперативного командування “Захід”, повідомляє кореспондент УНН.
Заступник міського голови Рівного Галина Кульчинка зауважила, що до цієї ідеї долучилися діти всіх шкіл міста. За її словами, у “валентинках” діти написали військовим слова вдячності та підтримки.
Командування ОК “Захід” пообіцяло передати до 14 лютого подарунки до рівненських бойових частин у Донецькій та Луганській областях. Також кілька пакунків отримають поранені під Авдіївкою, які лікуються в Рівненському військовому госпіталі.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, діти Авдіївки передали президенту Литви валентинку із деревом любові.