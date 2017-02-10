Школьники Ровно подарили военным две тысячи "валентинок"

Заместитель городского председателя Ровно Галина Кульчинки заметила, что к этой идее присоединились дети всех школ города. По ее словам, в "валентинке" дети написали военным слова благодарности и поддержки.

Командование ОК "Запад" пообещало передать к 14 февраля подарки в ровенские боевые части в Донецкой и Луганской областях. Также несколько пакетов получат раненые Авдеевки, которые лечатся в Ровенском военном госпитале.

Напомним, как сообщал УНН, дети Авдеевки передали президенту Литвы валентинку с деревом любви.