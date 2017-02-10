Школьники Ровно подарили военным две тысячи "валентинок"
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 10 февраля. УНН. Ученики всех школ Ровно сегодня передали для военных на передовой две тысячи "валентинок" и собственноручно сделанные сладости. Подарок получили офицеры оперативного командования "Запад", сообщает корреспондент УНН.
Заместитель городского председателя Ровно Галина Кульчинки заметила, что к этой идее присоединились дети всех школ города. По ее словам, в "валентинке" дети написали военным слова благодарности и поддержки.
Командование ОК "Запад" пообещало передать к 14 февраля подарки в ровенские боевые части в Донецкой и Луганской областях. Также несколько пакетов получат раненые Авдеевки, которые лечатся в Ровенском военном госпитале.
Напомним, как сообщал УНН, дети Авдеевки передали президенту Литвы валентинку с деревом любви.