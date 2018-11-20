Школяр із Харкова не пропустив жодного уроку за 11 років навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Харків'янин упродовж 11 років навчання у школі не пропустив жодного уроку. Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Харків’янин Деоніс Ткемаладзе своїм досягненням здивував навіть досвідчених експертів з рекордів: жодного пропущеного уроку впродовж 11 років навчання в загальноосвітній середній школі", – написала Вєтрова.
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Хлопець підтвердив своє досягнення щоденниками та шкільними журналами за 11 років.
"А довідку, яка підтверджує це досягнення, підписав не лише директор школи, а й ще 18 педагогів, які засвідчили цей неперевершений рекорд", – зазначила керівник Національного реєстру рекордів України.
Як повідомляв УНН, вчителька англійської мови Галина Орлова стала рекордсменкою України за кількістю відпрацьованих років в одній школі. Національний комітет рекордів України офіційно зафіксував її стаж роботи – 58 років і 10 місяців.
Нагадаємо, у рамках святкування 11-ї річниці діяльності ІА УНН офіційно встановлено рекорд України – нанесення новини на їстівну поверхню.