Школьник из Харькова не пропустил ни одного урока за 11 лет обучения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Харьковчанин на протяжении 11 лет обучения в школе не пропустил ни одного урока. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Харьковчанин Деонис Ткемаладзе своим достижением удивил даже опытных экспертов по рекордам: ни одного пропущенного урока в течение 11 лет обучения в общеобразовательной средней школе", – написала Ветрова.
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Парень подтвердил свое достижение дневниками и школьными журналами за 11 лет.
"А справку, подтверждающую это достижение, подписал не только директор школы, но и еще 18 педагогов, которые засвидетельствовали этот непревзойденный рекорд", – отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины.
Как сообщал УНН, учительница английского языка Галина Орлова стала рекордсменкой Украины по количеству отработанных лет в одной школе. Национальный комитет рекордов Украины официально зафиксировал ее стаж работы – 58 лет и 10 месяцев.
Напомним, в рамках празднования 11-й годовщины деятельности ИА УНН официально установлен рекорд Украины – нанесение новости на съедобную поверхность.