Школи мають право на дострокове розірвання договору з постачальником неякісних продуктів – МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Ініціатива щодо дострокового розірвання договору на постачання продуктів харчування у навчальні заклади не суперечить чинному законодавству. Більше того, вона має реалізуватись у випадках, передбачених договором із підприємцями, які надають послугу. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у міністерстві освіти України.
Так, у МОН пояснили, що з кожним постачальником укладається договір. Договір має зобов’язати постачальника передати покупцю товар, якість якого повинна відповідати нормативному документу на цей вид продукції (ДСТУ або ТУ), Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” та іншим відповідним нормативно-правовим актам чинного законодавства.
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“Кожна партія товару має супроводжуватись посвідченням якості на продукцію та ветеринарною довідкою. Товар прийматися лише за наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, повинні відповідати вимогам державних стандартів і містити такі дані: назву і адресу виробника, повну назву продукту, його склад, кінцеву дату споживання або дату виробництва та строк придатності, умови зберігання, масу нетто, брутто, тару, номер партії, інформаційні дані про харчову цінність 100 г продукту, штрих-код ЕАН та ін.”, — пояснили у міністерстві.
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За даними відомства, у разі невиконання зобов’язань покупцем — постачальник має право достроково розірвати цей Договір.
“Це має бути прописано у кожному Договорі на постачання продуктів харчування”, — повідомили у МОН.
У міністерстві також зазначили, що згідно я. 1 ст. 25 Закону України “Про освіту”, організація та відповідальність за харчування у навчальних закладах державної та комунальної форми власності покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, керівників навчальних закладів.
“Механізм організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах визначено відповідно до Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.06.2005 за № 661/10941”, — пояснили у МОН.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами народного депутата С.Тригубенка, механізм дострокового розірвання договорів на поставку шкільного харчування має бути передбачений у тендерній документації.
“Мені відомо, що активні батьки на Прикарпатті, наприклад, пропонують запровадити механізм дострокового розірвання договорів на поставку шкільного харчування. Таку позицію відстоює громадський рух мам. І з ними складно не погодитися. Інакше як убезпечити дітей від продукції, що не відповідає вимогам якості...? Якщо така норма буде запроваджена та офіційно закріплена на рівні тендерної документації (йдеться про типовий договір з постачальником), то постачальник, можна припустити, буде набагато відповідальніше ставитиметься до виконання замовлення”, — написав він.