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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67968 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166666 просмотра

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11 марта, 14:39 • 122263 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Школы имеют право на досрочное расторжение договора с поставщиком некачественных продуктов - МОН

Школы имеют право на досрочное расторжение договора с поставщиком некачественных продуктов - МОН

Киев  •  УНН

 • 11185 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Инициатива о досрочном расторжении договора на поставку продуктов питания в учебные заведения не противоречит действующему законодательству. Более того, она должна реализоваться в случаях, предусмотренных договором с предпринимателями, которые предоставляют услугу. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в министерстве образования Украины.

Так, в МОН объяснили, что с каждым поставщиком заключается договор. Договор должен обязать поставщика передать покупателю товар, качество которого должно соответствовать нормативному документу на этот вид продукции (ДСТУ или ТУ), Закона Украины "О безопасности и качестве пищевых продуктов" и другим нормативно-правовым актам действующего законодательства.

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"Каждая партия товара должна сопровождаться удостоверением качества на продукцию и ветеринарной справкой. Товар приниматься только при наличии сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, безопасность и качество должны соответствовать требованиям государственных стандартов и содержать следующие данные: название и адрес производителя, полное название продукта, его состав, дату потребления или дату производства и срок годности, условия хранения, массу нетто, брутто, тару, номер партии, информационные данные о пищевой ценности 100 г продукта, штрих-код ЕАН и др.", - пояснили в министерстве.

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По данным ведомства, в случае невыполнения обязательств покупателем - поставщик имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор.

"Это должно быть прописано в каждом договоре на поставку продуктов питания", - сообщили в МОН.

В министерстве также отметили, что согласно я. 1 ст. 25 Закона Украины "Об образовании", организация и ответственность за питание в учебных заведениях государственной и коммунальной формы собственности возлагается на местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, центральные органы исполнительной власти, которым подчинены учебные заведения, руководителей учебных заведений.

"Механизм организации питания детей в учебных и оздоровительных заведениях определены в соответствии с Порядком организации питания детей в учебных и оздоровительных заведениях, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины и Министерства образования и науки Украины от 01.06.2005 № 242/329, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украина 15.06.2005 под № 661/10941 ", - пояснили в МОН.

Напомним, как сообщал УНН, по словам народного депутата С.Тригубенко, механизм досрочного расторжения договоров на поставку школьного питания должен быть предусмотрен в тендерной документации.

"Мне известно, что активные родители на Прикарпатье, например, предлагают ввести механизм досрочного расторжения договоров на поставку школьного питания. Такую позицию отстаивает общественное движение мам. И с ними сложно не согласиться. Иначе как обезопасить детей от продукции, не соответствующей требованиям качества...? Если такая норма будет введена и официально закреплена на уровне тендерной документации (речь идет о типовой договор с поставщиком), то поставщик, можно предположить, будет гораздо ответственнее относиться к выполнению заказа", - написал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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