Школи Дніпра закрили через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Через негоду в Дніпрі закривають школи. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає УНН.
Так, школи закрили до 21 квітня.
“Дав розпорядження до п’ятниці включно закрити школи. Зараз піде телефонограма. Стихійне лихо”, — зазначив Б.Філатов.
Нагадаємо, внаслідок дощів з мокрим снігом та шквалистих поривів вітру й спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 152 населених пунктів у шести областях: Дніпропетровській — 73, Харківській — 38, Полтавській — 35, Херсонській — 4, Кіровоградській — 1 та Запорізькій — 1.
Рішення про призупинення навчання вже прийняли в школах Миколаєва та Нікополя. Окрім цього, ОДА рекомендувала призупинити навчання на Кіровоградщині.