Школи Дніпра закрили через негоду

Так, школи закрили до 21 квітня.

“Дав розпорядження до п’ятниці включно закрити школи. Зараз піде телефонограма. Стихійне лихо”, — зазначив Б.Філатов.

Нагадаємо, внаслідок дощів з мокрим снігом та шквалистих поривів вітру й спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 152 населених пунктів у шести областях: Дніпропетровській — 73, Харківській — 38, Полтавській — 35, Херсонській — 4, Кіровоградській — 1 та Запорізькій — 1.

Рішення про призупинення навчання вже прийняли в школах Миколаєва та Нікополя. Окрім цього, ОДА рекомендувала призупинити навчання на Кіровоградщині.