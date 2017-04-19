Школы Днепра закрыли из-за непогоды

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32468 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99921 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151168 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114367 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115183 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111741 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103714 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106891 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103423 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152286 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Школы Днепра закрыли из-за непогоды

Школы Днепра закрыли из-за непогоды

Киев  •  УНН

 • 10779 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Из-за непогоды в Днепре закрывают школы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает УНН.

Так, школы закрыли до 21 апреля.

"Дал распоряжение до пятницы включительно закрыть школы. Сейчас пойдет телефонограмма. Стихийное бедствие", - отметил Б.Филатов.

Напомним, в результате дождей с мокрым снегом и шквалистых порывов ветра и срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 152 населенных пунктов в шести областях: Днепропетровской - 73, Харьковской - 38, Полтавской - 35, Херсонской - 4, Кировоградской - 1 и Запорожской - 1.

Решение о приостановлении обучения уже приняли в школах Николаева и Никополя. Кроме этого, ОГА рекомендовала приостановить обучение в Кировоградской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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