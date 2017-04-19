Школы Днепра закрыли из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Из-за непогоды в Днепре закрывают школы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает УНН.
Так, школы закрыли до 21 апреля.
"Дал распоряжение до пятницы включительно закрыть школы. Сейчас пойдет телефонограмма. Стихийное бедствие", - отметил Б.Филатов.
Напомним, в результате дождей с мокрым снегом и шквалистых порывов ветра и срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 152 населенных пунктов в шести областях: Днепропетровской - 73, Харьковской - 38, Полтавской - 35, Херсонской - 4, Кировоградской - 1 и Запорожской - 1.
Решение о приостановлении обучения уже приняли в школах Николаева и Никополя. Кроме этого, ОГА рекомендовала приостановить обучение в Кировоградской области.