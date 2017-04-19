Школы Днепра закрыли из-за непогоды

Так, школы закрыли до 21 апреля.

"Дал распоряжение до пятницы включительно закрыть школы. Сейчас пойдет телефонограмма. Стихийное бедствие", - отметил Б.Филатов.

Напомним, в результате дождей с мокрым снегом и шквалистых порывов ветра и срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 152 населенных пунктов в шести областях: Днепропетровской - 73, Харьковской - 38, Полтавской - 35, Херсонской - 4, Кировоградской - 1 и Запорожской - 1.

Решение о приостановлении обучения уже приняли в школах Николаева и Никополя. Кроме этого, ОГА рекомендовала приостановить обучение в Кировоградской области.