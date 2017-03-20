Школа-інтернат горіла на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У неділю, 19 березня, у м.Червоноград загорівся спальний корпус школи-інтернату. Про це УНН повідомляє із посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.
“19 березня о 18:00 год. в м.Червоноград (вул.Івасюка) на третьому поверсі спального корпусу загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступеня виникла пожежа. З приміщення було виведено 18 дітей та 2 дорослих”, — йдеться у повідомленні.
Пожежу ліквідовано о 18:40.
В результаті пожежі вогнем було знищено майно на площі 25 кв. м. Загиблих та постраждалих немає. Причини події наразі з’ясовуються.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні сталось 114 пожеж, внаслідок яких загинуло шість осіб, також одна особа постраждала.
У житловому секторі сталась 70 пожеж, у виробничій сфері — чотири, у транспорті — вісім, інші — 32.