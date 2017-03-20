Школа-интернат горела во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В воскресенье, 19 марта, в Червонограде загорелся спальный корпус школы-интерната. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
"19 марта в 18:00. в Червонограде (ул.Ивасюка) на третьем этаже спального корпуса общеобразовательной школы-интерната I-III степени возник пожар. Из помещения были выведены 18 детей и 2 взрослых", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидирован в 18:40.
В результате пожара огнем было уничтожено имущество на площади 25 кв. м. погибших и пострадавших нет. Причины происшествия выясняются.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине произошло 114 пожаров, в результате которых погибло шесть лиц, а также один человек пострадал.
В жилом секторе произошло 70 пожаров, в производственной сфере - четыре, в транспорте - восемь, другие - 32.