Школа-интернат горела во Львовской области

"19 марта в 18:00. в Червонограде (ул.Ивасюка) на третьем этаже спального корпуса общеобразовательной школы-интерната I-III степени возник пожар. Из помещения были выведены 18 детей и 2 взрослых", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован в 18:40.

В результате пожара огнем было уничтожено имущество на площади 25 кв. м. погибших и пострадавших нет. Причины происшествия выясняются.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине произошло 114 пожаров, в результате которых погибло шесть лиц, а также один человек пострадал.

В жилом секторе произошло 70 пожаров, в производственной сфере - четыре, в транспорте - восемь, другие - 32.