Шкільним психологам доведеться спочатку працювати із вчителями – Бабак

Деталі

На запитання, чи розробляє комітет механізми з реабілітації дітей, які повернулись з тимчасово окупованих територій, Бабак відповів: "Це не задача комітету, але ми кожного разу майже на кожному засіданні комітету говоримо про це з міністерством. Ми розуміємо, що буде 1 вересня, ми розуміємо, що буде пізніше, ми розуміємо, в якому психологічному стані знаходяться люди в країні загалом, не говорячи про дітей, які є внутрішньо переміщеними особами, які втратили свої будинки, які втратили все своє життя, яке у них було".

Він зазначив, що в кожній школі є посада штатного психолога, проте не всі вони були заповненні.

"Не на всіх вистачало психологів фізично, але до 1 вересня ми дуже серйозно до цього готуємось – це буде окремий, напевно, фронт, в рамках освітнього фронту, коли потрібно буде працювати й з цими дітьми, особливо з внутрішньо переміщеними особами, бо у них справді травматичний досвід, стосується він не тільки учнів, але й вчителів. Психологам треба буде в першу чергу працювати з вчителями, щоб їх підготувати до якихось базових речей, щоб вони могли допомагати як психологи, працювати з учнями", – розповів Бабак.

Доповнення

Перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко повідомляв, що оцінки дітей, які закінчують навчальний рік у закордонних школах, після повернення в Україну зараховуватимуть та конвертуватимуть за українською системою.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет презентував чотири моделі навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах повномасштабної війни.