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Школьным психологам придется сначала работать с учителями – Бабак

Киев • УНН

 • 227488 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Школьным психологам придется сначала работать с учителями, чтобы научить их помогать внутренне перемещенным ученикам. Об этом журналисту УНН сообщил глава комитета Верховной Рады по образованию и науке Сергей Бабак.

Школьным психологам придется сначала работать с учителями – Бабак

Детали

На вопрос, разрабатывает ли комитет механизмы реабилитации детей, которые вернулись с временно оккупированных территорий, Бабак ответил: "Это не задача комитета, но мы каждый раз почти на каждом заседании комитета говорим об этом с министерством. Мы понимаем, что будет 1 сентября, мы понимаем, что будет позже, мы понимаем, в каком психологическом состоянии находятся люди в стране в целом, не говоря о детях, которые являются внутренне перемещенными лицами, которые потеряли свои дома, потеряли всю свою жизнь, которая у них была".

Он отметил, что в каждой школе есть должность штатного психолога, однако не все они были заполнены.

"Не на всех хватало психологов физически, но к 1 сентября мы очень серьезно к этому готовимся – это будет отдельный, наверное, фронт, в рамках образовательного фронта, когда нужно будет работать и с этими детьми, особенно с внутренне перемещенными лицами, потому что у них действительно травматический опыт, касается он не только учаеников, но и учителей", – рассказал Бабак.

Дополнение

Первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщал, что оценки детей, которые заканчивают учебный год в зарубежных школах, после возвращении в Украину будут засчитываться и конвертироваться по украинской системе.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет представил четыре модели обучения в заведениях общего среднего образования в условиях полномасштабной войны.

Украинские Национальные Новости

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