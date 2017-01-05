Шкільні канікули у Кропивницькому продовжені до 13 січня
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Шкільні канікули у Кропивницькому продовжені до 13 січня, передає УНН-Центр з посиланням на міську раду.
“З метою запобігання виникненню епідемічних ускладнень, враховуючи негативну динаміку захворюваності на ГРВІ та грип по місту, управління освіти міської ради Кропивницького рекомендувало закладам освіти продовжити канікулярний період ще на один тиждень”, — повідомила начальник управління Лариса Костенко.
Нагадаємо, діти мали вийти з канікул 10 січня.
Як повідомляв УНН-Центр, епідпоріг захворюваності на грип та ГРІ в області перевищений на 32%.