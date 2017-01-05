Шкільні канікули у Кропивницькому продовжені до 13 січня

“З метою запобігання виникненню епідемічних ускладнень, враховуючи негативну динаміку захворюваності на ГРВІ та грип по місту, управління освіти міської ради Кропивницького рекомендувало закладам освіти продовжити канікулярний період ще на один тиждень”, — повідомила начальник управління Лариса Костенко.

Нагадаємо, діти мали вийти з канікул 10 січня.

Як повідомляв УНН-Центр, епідпоріг захворюваності на грип та ГРІ в області перевищений на 32%.