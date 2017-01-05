Школьные каникулы в Кропивницком продлены до 13 января
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 января. УНН. Школьные каникулы в Кропивницком продлены до 13 января, передает УНН-Центр со ссылкой на городской совет.
"С целью предотвращения возникновения эпидемических осложнений, учитывая негативную динамику заболеваемости ОРВИ и гриппом по городу, управления образования городского совета Кропивницкого рекомендовало учреждениям образования продлить каникулярный период еще на одну неделю", - сообщила начальник управления Лариса Костенко.
Напомним, дети должны быть из каникул 10 января.
Как сообщал УНН-Центр, эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в области превышен на 32%.