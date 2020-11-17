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Шістьох українських правоохоронців відправили миротворцями у Південний Судан

Шістьох українських правоохоронців відправили миротворцями у Південний Судан

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Шість правоохоронців Міністрества внутрішніх справ направили у місію ООН у Південний Судан. З них – 2 нацгвардійця, які чекали цього понад 8 років. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

“Шість правоохоронців МВС направили у місію ООН у Південний Судан. З них — 2 нацгвардійця, які чекали цього понад 8 років. Ротація особового складу Національної гвардії України в міжнародній операції ООН з підтримання миру і безпеки в Республіку Південний Судан затрималася майже на пів року через карантинні обмеження”, — йдеться в повідомленні.

За словами підполковника Віталія Прокази, він розпочав цей шлях ще у 2012 році.

“Це була можливість долучитися до глобального, всесвітнього творення добра. Вперше ми повинні були їхати До Південного Судану в травні 2020 року, але точно дізналися про відбуття у жовтні”, — розповідає Проказа.

Повідомляється, що чоловік до відбору в місію ООН був на посаді начальника Центрального відділення комплектування.

Зазначається, що упродовж 7 днів у столиці українські військові та правоохоронці були на курсах-інструктажах, здавали тести, навчалися, аби остаточно підготуватися до поїздки. Це перша поїздка військовослужбовців НГУ, тому, кажуть, що для початку планують відбути однорічний термін, а далі вирішуватимуть.

“Моя головна мета передати наш досвід колегам правоохоронцям, які діють у Південному Судані, бо у Національної гвардії високий рівень практичного досвіду”, — каже підполковник Андрій Дорошенко, який до цього був начальником Навчального центру підготовки підрозділів МНЦ Нацгвардії.

У МВС повідомляють, що на сьогодні 8 військовослужбовців НГУ продовжують захищати мир і спокій під егідою ООН в операціях з підтримання миру і безпеки: в Республіці Південний Судан — 3 та Демократичній Республіці Конго — 5.

Нагадаємо, у жовтні цього року з Демократичної Республіки Конго повернулися українські миротворці.

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