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Шістнадцятиразові переможці турнірів “Великого шолому” завершили тенісну кар’єру

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Титуловані американські брати-тенісисти Боб і Майк Брайани повідомили про завершення професійної кар'єри, передає УНН з посиланням на "New York Times".

Шістнадцятиразові переможці турнірів “Великого шолому” завершили тенісну кар’єру

Найуспішніший дует в історії тенісу завершив кар’єру в 42 роки.

“Ми обидва відчуваємо, що зараз відповідний момент для цього. У цьому віці потрібно дуже багато працювати, щоб брати участь в змаганнях. Ми все ще любимо грати, але не любимо готувати своє тіло до виходу на корт, відновлюватися стало все складніше”, — наголосив Майк Брайан.

Варто зазначити, що у парному розряді брати Брайани виграли 16 турнірів серії “Великого шолома”, в їх активі шість перемог на Відкритому чемпіонаті Австралії, дві — на Відкритому чемпіонаті Франції, три — на “Вімблдоні”, п’ять — на Відкритому чемпіонаті США.

Додамо, що Брайани є володарями золотих медалей Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні і бронзових нагород Олімпіади-2008 в Пекіні.

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