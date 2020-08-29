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Шестнадцатиразовые победители турниров "Большого шлема" завершили теннисную карьеру

Киев • УНН

 • 12018 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Титулованные американские братья-теннисисты Боб и Майк Брайаны сообщили о завершении профессиональной карьеры, передает УНН со ссылкой на "New York Times".

Шестнадцатиразовые победители турниров "Большого шлема" завершили теннисную карьеру

Самый успешный дуэт в истории тенниса завершил карьеру в 42 года.

“Мы оба чувствуем, что сейчас подходящий момент для этого. В этом возрасте нужно очень много работать, чтобы участвовать в соревнованиях. Мы все еще любим играть, но не любим готовить свое тело к выходу на корт, восстанавливаться стало все сложнее”, — подчеркнул Майк Брайан.

Стоит отметить, что в парном разряде брать Брайан выиграли 16 турниров серии “Большого шлема”, в их активе шесть побед на Открытом чемпионате Австралии, два — на Открытом чемпионате Франции, три — на “Уимблдоне”, пять — на Открытом чемпионате США.

Добавим, что Брайаны являются обладателями золотых медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и бронзовых наград Олимпиады-2008 в Пекине.

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