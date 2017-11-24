Шістнадцять клубів вийшли в плей-оф Ліги Європи

Найбільше представництво серед команд, які достроково пробилися далі, має Італія – три клуби, а саме "Лаціо", "Мілан" та "Аталанта".

Також путівки в плей-оф одержали: "Арсенал", "Брага", "Вікторія", "Вільяреал", "Динамо" Київ, "Зальцбург", "Зеніт", "Ліон", "Ніцца", "Партизан","Реал Сосьєдад","Стяуа","Естерсунд".

Натомість луганська "Зоря" після поразки від "Естерсунда" (0:2) опустилася на третій рядок групи J і в заключній грі посперечається за вихід до плей-оф з "Атлетіком" із Більбао.

Додамо, що втратили шанси на боротьбу за 1/16 фіналу наступні клуби: "Аполлон", "Вардар", "Вітесс", "Герта", "Злін", "Зюлте-Варегем", "Лугано", "Маккабі" Тель-Авів, "Рієка", "Русенборг", "Скендербеу", "Хапоель" Беер-Шева,"Хоффенхайм","Евертон","Янг Бойз".