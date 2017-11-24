Шестнадцать клубов вышли в плей-офф Лиги Европы

Наибольшее представительство среди команд, которые досрочно пробились дальше, имеет Италия - три клуба, а именно "Лацио", "Милан" и "Аталанта".

Также путевки в плей-офф получили: "Арсенал", "Брага", "Виктория", "Вильярреал", "Динамо" Киев, "Зальцбург", "Зенит", "Лион", "Ницца", "Партизан", " Реал Сосьедад "," Стяуа "," Эстерсунд ".

Зато луганская "Заря" после поражения от "Эстерсунда" (0: 2) опустилась на третью строчку группы J и в заключительной игре поспорит за выход в плей-офф с "Атлетиком" из Бильбао.

Добавим, что потеряли шансы на борьбу за 1/16 финала следующие клубы: "Аполлон", "Вардар", "Витесс", "Герта", "Злин", "Зюлте-Варегем", "Лугано", "Маккаби" Тель Авив, "Риека", "Русенборг", "Скендербеу", "Хапоэль" Беэр-Шева, "Хоффенхайм", "Эвертон", "Янг Бойз".