Шестнадцать клубов вышли в плей-офф Лиги Европы

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 76266 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 65794 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 73107 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 80713 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117690 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115034 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143831 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107380 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108807 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113353 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Шестнадцать клубов вышли в плей-офф Лиги Европы

Шестнадцать клубов вышли в плей-офф Лиги Европы

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. По итогам 24-х поединков 5-го тура группового этапа Лиги Европы стали известны имена еще ряда команд, которые пробились в следующий раунд соревнований, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Наибольшее представительство среди команд, которые досрочно пробились дальше, имеет Италия - три клуба, а именно "Лацио", "Милан" и "Аталанта".

Также путевки в плей-офф получили: "Арсенал", "Брага", "Виктория", "Вильярреал", "Динамо" Киев, "Зальцбург", "Зенит", "Лион", "Ницца", "Партизан", " Реал Сосьедад "," Стяуа "," Эстерсунд ".

Зато луганская "Заря" после поражения от "Эстерсунда" (0: 2) опустилась на третью строчку группы J и в заключительной игре поспорит за выход в плей-офф с "Атлетиком" из Бильбао.

Добавим, что потеряли шансы на борьбу за 1/16 финала следующие клубы: "Аполлон", "Вардар", "Витесс", "Герта", "Злин", "Зюлте-Варегем", "Лугано", "Маккаби" Тель Авив, "Риека", "Русенборг", "Скендербеу", "Хапоэль" Беэр-Шева, "Хоффенхайм", "Эвертон", "Янг Бойз".

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