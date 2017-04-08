Шість осіб затримали на акції у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У російській столиці Москві в Парку Горького під час акції “День мовчання” було затримано п’ятьох активістів і журналіста Дениса Стяжкіна, передає УНН з посиланням на російське видання "ОВД-Инфо".
Він пише, що його затримали, коли він фотографував акцію, у нього при собі була прес-карта. Всіх повези у відділення поліції "Якиманка".
Як зазначається, згодом усіх випустили, взявши пояснювальні.
День мовчання - міжнародна акція ненасильницького протесту, присвячена проблемам замовчування дискримінації, фізичного і морального насильства, злочинів на грунті ненависті та негативного ставлення за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.