Шість осіб затримали на акції у Москві

Він пише, що його затримали, коли він фотографував акцію, у нього при собі була прес-карта. Всіх повези у відділення поліції "Якиманка".

Як зазначається, згодом усіх випустили, взявши пояснювальні.

День мовчання - міжнародна акція ненасильницького протесту, присвячена проблемам замовчування дискримінації, фізичного і морального насильства, злочинів на грунті ненависті та негативного ставлення за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.