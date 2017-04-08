Шесть человек задержаны на акции в Москве

Он пишет, что его задержали, когда он фотографировал акцию, у него при себе была пресс-карта. Всех повези в отделение полиции "Якиманка".

Как отмечается, впоследствии всех выпустили, взяв объяснительные.

День молчания - международная акция ненасильственного протеста, посвящённая проблемам замалчивания дискриминации, физического и морального насилия, преступлений на почве ненависти и негативного отношения по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.