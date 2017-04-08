Шесть человек задержаны на акции в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В российской столице Москве в Парке Горького во время акции "День молчания" были задержаны пятеро активистов и журналист Денис Стяжкин, передает УНН со ссылкой на российское издание "ОВД-Инфо".
Он пишет, что его задержали, когда он фотографировал акцию, у него при себе была пресс-карта. Всех повези в отделение полиции "Якиманка".
Как отмечается, впоследствии всех выпустили, взяв объяснительные.
День молчания - международная акция ненасильственного протеста, посвящённая проблемам замалчивания дискриминации, физического и морального насилия, преступлений на почве ненависти и негативного отношения по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.