Шість нових дисциплін з'являться на Олімпійських іграх в Пекіні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) оголосив про включення нових дисциплін в програму зимових Олімпійських ігор 2022 року, повідомляє УНН з посиланням на сайт МОК.
Комплекти нагород будуть розіграні в наступних нових дисциплінах: жіночих одиночних змаганнях з бобслею, лижному “біг-ейрі”, змішаній естафеті в шорт-треку, змішаних змаганнях зі стрибків на лижах з трампліна, лижній акробатиці і борд-кросі.
Таким чином, ОІ-2022 стануть найбільшими головними Іграми чотириріччя зі збалансованою програмою з точки зору гендерної рівності — на змаганнях буде представлена рекордна кількість дисциплін за участю жінок.
“Додавання цих нових заходів для Пекіна-2022 відображає нашу незмінну прихильність до того, щоб програми Олімпійських ігор були молодшими і збалансованими за гендерною ознакою”, — сказав директор спортивного комітету МОК Макконнелл.
Зауважимо, частка спортсменок завдяки нововведенням збільшиться в загальній кількості — з 41 відсотку до 45,44.
Додамо також, Ігри проходитимуть у Пекіні з 4 по 20 лютого.