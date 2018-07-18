Шесть новых дисциплин появятся на Олимпийских играх в Пекине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) объявил о включении новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2022 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт МОК.
Комплекты наград будут разыграны в следующих новых дисциплинах: женских одиночных соревнованиях по бобслею, лыжному “биг-эйре”, смешанной эстафете в шорт-треке, смешанных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжной акробатике и борд-кроссе.
Таким образом, ОИ-2022 станут самыми главными Играми четырехлетия со сбалансированной программой с точки зрения гендерного равенства — на соревнованиях будет представлено рекордное количество дисциплин с участием женщин.
“Добавление этих новых мер для Пекина-2022 отражает нашу неизменную приверженность к тому, чтобы программы Олимпийских игр были моложе и сбалансированными по гендерному признаку”, — сказал директор спортивного МОК Макконнелл.
Заметим, доля спортсменок благодаря нововведениям увеличится в общем количестве — с 41 процента до 45,44.
Добавим также, Игры будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля.