Шість моряків повернулися в Україну після півторарічної заборони виїзду з Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Шестеро українських моряків, яким понад півтора року забороняли виїхати з Греції, цієї ночі повернулися до України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter, передає УНН.
"Гарна ранкова новина: 6 українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися цієї ночі до України. Тривала, складна, але результативна робота консулів. Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких", - написав П.Клімкін.
Нагадаємо, у листопаді 2016 року влада Греції затримала українське судно, яке раніше втратило хід у Середземному морі, через виявлений на борту великий вантаж сигарет.
Гарна ранкова новина: 6 українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися цієї ночі до України. Тривала, складна, але результативна робота консулів. Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 июня 2018 г.