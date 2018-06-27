Шесть моряков вернулись в Украину после полуторагодового запрета выезда из Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Шесть украинских моряков, которым более полутора лет запрещали выехать из Греции, этой ночью вернулись в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter, передает УНН.
"Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора года находились под запретом выезда из Греции, вернулись ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие также вернулись к своим родным и близких", - написал П.Климкин.
Напомним, в ноябре 2016 власти Греции задержали украинское судно, которое ранее потеряло ход в Средиземном море, из-за обнаруженного на борту большого груза сигарет.
Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие также вернулись к своим родным и близким.- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 июня 2018 г.