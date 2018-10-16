Шевченко: якщо ти хочеш досягти результату, то повинен контролювати хід гри

“У збірної України з’явилася гарна якість — вміння контролювати м’яч. У цьому компоненті у нас дійсно великий прогрес: команда діє мобільно, з нами непросто грати. Коли наша збірна отримує контроль над м’ячем, то робить це професійно. Тому якщо суперники будуть пресингувати нас недбало, ми можемо отримати набагато більше шансів для взяття воріт”, — повідомив коуч збірної.

Крім того, Шевченко вважає, що потрібно бути послідовником сучасного футболу.

“Я не намагаюся міняти щось, а намагаюся йти в ногу з сучасним футболом. Це — не тільки моя філософія. Сьогодні, якщо ти хочеш досягти результату, то повинен контролювати хід гри. А для цього треба вміти добре володіти м’ячем. Звичайно, в грі є переходи, коли потрібно правильно оборонятися і правильно контратакувати. Це питання ігрового балансу. Команда повинна ефективно діяти у всіх фазах, але дуже важливо вміти контролювати хід гри через володіння м’ячем”, — зауважив наставник.

Додамо, що українці мають максимальні 6 із 6 можливих очок після двох матчів у Лізі націй.