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Шевченко: если ты хочешь добиться результата, то должен контролировать ход игры

Шевченко: если ты хочешь добиться результата, то должен контролировать ход игры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Накануне домашнего матча Лиги наций УЕФА против Чехии, в котором даже ничья гарантирует Украине первое место в группе, главный тренер “сине-желтых” Андрей Шевченко рассказал о том, какую манеру игры пытается привить своей команде, информирует УНН со ссылкой на сайт ФФУ.

“У сборной Украины появилась хорошее качество — умение контролировать мяч. В этом компоненте у нас действительно большой прогресс: команда действует мобильно, с нами непросто играть. Когда наша сборная получает контроль над мячом, то делает это профессионально. Поэтому если соперники будут прессинговать нас небрежно, мы можем получить гораздо больше шансов для взятия ворот”, — сообщил коуч сборной.

Кроме того, Шевченко считает, что нужно быть последователем современного футбола.

“Я не пытаюсь менять что-то, а стараюсь идти в ногу с современным футболом. Это — не только моя философия. Сегодня, если ты хочешь добиться результата, то должен контролировать ход игры. А для этого надо уметь хорошо владеть мячом. Конечно, в игре есть переходы, когда нужно правильно обороняться и правильно контратаковать. Этот вопрос игрового баланса. Команда должна эффективно действовать во всех фазах, но очень важно уметь контролировать ход игры через владения мячом”, — отметил наставник.

Добавим, что украинцы имеют максимальные 6 из 6 возможных очков после двух матчей в Лиге наций.

Украинские Национальные Новости

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