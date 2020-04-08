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Шевченко визначився, де хоче продовжити кар'єру після збірної України

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Вболівальників збірної України дуже турбує питання про майбутнє головного тренера Андрія Шевченка. Асистент Шевченка у збірній України Андреа Мальдера розповів про плани на майбутнє наставника збірної України. Мальдеру цитує Milannews, передає УНН.

Після того, як Шевченко завершить роботу у збірній України, він хотів би очолити клуб із Серії А чи АПЛ. Для нього не важливо, де саме, каже асистент головного українського тренера.

"Він - класний тренер. Він багато прислуховується до порад свого тренерського штабу.

Шевченко багато чому навчився у багатьох наставників, з якими працював. Особливо, в Анчелотті", - додав Мальдера.

Нагадаємо, раніше президент УАФ Андрія Павелко прокоментував можливість продовження контракту з Шевченком.

"Думаю, нашим уболівальникам, гравцям збірної сьогодні неможливо уявити збірну без Шевченка. Про офіційне підписання, думаю, дізнаєтеся окремо. Все рухається в позитивному напрямку. Упевнений, наша збірна буде готуватися до Євро-2021 у повній бойовій готовності. На чолі з Шевченком", - сказав він.

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