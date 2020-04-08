Шевченко определился, где хочет продолжить карьеру после сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Болельщиков сборной Украины очень беспокоит вопрос о будущем главного тренера Андрея Шевченко. Ассистент Шевченко в сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о планах на будущее наставника сборной Украины. Мальдеру цитирует Milannews, передает УНН.
После того, как Шевченко завершит работу в сборной Украины, он хотел бы возглавить клуб из Серии А или АПЛ. Для него не важно, где именно, говорит ассистент главного украинского тренера.
"Он - классный тренер. Он много прислушивается к советам своего тренерского штаба.
Шевченко многому научился у многих наставников, с которыми работал. Особенно, у Анчелотти", - добавил Мальдера.
Напомним, ранее президент УАФ Андрея Павелко прокомментировал возможность продления контракта с Шевченко.
"Думаю, нашим болельщикам, игрокам сборной сегодня невозможно представить сборную без Шевченко. Об официальном подписание, думаю, узнаете отдельно. Все движется в положительном направлении. Уверен, наша сборная будет готовиться к Евро-2021 в полной боевой готовности. Во главе с Шевченко" , - сказал он.