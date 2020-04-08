Шевченко определился, где хочет продолжить карьеру после сборной Украины

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 34844 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 43436 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 58977 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59963 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 84391 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75733 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101319 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105401 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130586 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130222 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 18:57 • 105800 просмотра
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Шевченко определился, где хочет продолжить карьеру после сборной Украины

Шевченко определился, где хочет продолжить карьеру после сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 16294 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Болельщиков сборной Украины очень беспокоит вопрос о будущем главного тренера Андрея Шевченко. Ассистент Шевченко в сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о планах на будущее наставника сборной Украины. Мальдеру цитирует Milannews, передает УНН.

После того, как Шевченко завершит работу в сборной Украины, он хотел бы возглавить клуб из Серии А или АПЛ. Для него не важно, где именно, говорит ассистент главного украинского тренера.

"Он - классный тренер. Он много прислушивается к советам своего тренерского штаба.

Шевченко многому научился у многих наставников, с которыми работал. Особенно, у Анчелотти", - добавил Мальдера.

Напомним, ранее президент УАФ Андрея Павелко прокомментировал возможность продления контракта с Шевченко.

"Думаю, нашим болельщикам, игрокам сборной сегодня невозможно представить сборную без Шевченко. Об официальном подписание, думаю, узнаете отдельно. Все движется в положительном направлении. Уверен, наша сборная будет готовиться к Евро-2021 в полной боевой готовности. Во главе с Шевченко" , - сказал он.

Украинские Национальные Новости

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