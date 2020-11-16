Шевченко викликав трьох гравців молодіжної команди України на гру зі Швейцарією
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко прийняв рішення доповнити склад, що готуватиметься до гри зі Швейцарією, трьома виконавцями із молодіжної збірної, передає УНН з посиланням на УАФ.
Дебютні виклики отримали півзахисники “Дніпра-1” Сергій Булеца та Олександр Назаренко, а також хавбек “Шахтаря” Георгій Судаков. Щоправда, один із цієї трійки, Назаренко, уже тренувався з головною командою країни влітку 2019 року під час спільного збору національної та молодіжної збірних.
Дебютанти прибудуть до розташування “синьо-жовтих” сьогодні увечері. Тим часом національна команда уже прибула до Люцерна.
Одразу після прильоту до Швейцарії надійшли результати тестів на коронавірус, зроблених вчора вранці в Німеччині. Всі вони негативні, а отже, 21 гравець може готуватися до матчу зі швейцарцями, який відбудеться 17 листопада.
Додамо, у грі проти Швейцарії стане відома збірна, яка отримає пониження у класі в Лізі націй УЄФА.