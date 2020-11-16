Шевченко викликав трьох гравців молодіжної команди України на гру зі Швейцарією

Дебютні виклики отримали півзахисники “Дніпра-1” Сергій Булеца та Олександр Назаренко, а також хавбек “Шахтаря” Георгій Судаков. Щоправда, один із цієї трійки, Назаренко, уже тренувався з головною командою країни влітку 2019 року під час спільного збору національної та молодіжної збірних.

Дебютанти прибудуть до розташування “синьо-жовтих” сьогодні увечері. Тим часом національна команда уже прибула до Люцерна.

Одразу після прильоту до Швейцарії надійшли результати тестів на коронавірус, зроблених вчора вранці в Німеччині. Всі вони негативні, а отже, 21 гравець може готуватися до матчу зі швейцарцями, який відбудеться 17 листопада.

Додамо, у грі проти Швейцарії стане відома збірна, яка отримає пониження у класі в Лізі націй УЄФА.