Шевченко вызвал трех игроков молодежной команды Украины на игру со Швейцарией
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко принял решение дополнить состав, который готовится к игре со Швейцарией, тремя исполнителями из молодежной сборной, передает УНН со ссылкой на УАФ.
Дебютные вызовы получили полузащитники “Днепра-1” Сергей Булеца и Александр Назаренко, а также хавбек “Шахтера” Георгий Судаков. Правда, один из этой тройки, Назаренко, уже тренировался с главной командой страны летом 2019 года во время совместного сбора национальной и молодежной сборных.
Дебютанты прибудут в расположение “сине-желтых” сегодня вечером. Между тем национальная команда уже прибыла в Люцерн.
Сразу после прилета в Швейцарию поступили результаты тестов на коронавирус, сделанные вчера утром в Германии. Все они негативные, а следовательно, 21 игрок может готовиться к матчу со швейцарцами, который состоится 17 ноября.
Добавим, в игре против Швейцарии станет известна сборная, которая получит понижение в классе в Лиге наций УЕФА.