Шевченко увійшов до топ-50 кращих футболістів 20-річчя
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Авторитетний портал "transfermarkt.de" склав список із топ-50 футбольних ікон XXI століття, повідомляє УНН.
Місце в генерації знайшлося і нинішньому головному тренеру збірної України Андрію Шевченку. Наш співвітчизник обійняв 41-й рядок одразу за Вейном Руні. Позаду себе українець залишив: Недведа, Суареза, Каннаваро, Модріча, Фердінанда, Ван Персі, Тюрама, Бензему та Компані.
Відзначимо, що першу трійку склали Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду і Зінедін Зідан. Також в топ-5 розташувалися бразильці Роналдо і Роналдіньо.
Як писав УНН, Шевченко розповів про майбутню долю у збірній дискваліфікованого Бєсєдіна.