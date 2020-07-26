Шевченко вошел в топ-50 лучших футболистов 20-летия
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Авторитетный портал "transfermarkt.de" составил список из топ-50 футбольных икон XXI века, сообщает УНН.
Место в генерации нашлось и нынешнему главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко. Наш соотечественник занял 41-ю строчку сразу за Уэйном Руни. Позади себя украинец оставил: Недведа, Суареза, Каннаваро, Модрича, Фердинанда, Ван Перси, Тюрама, Бензему и Компани.
Отметим, что первую тройку составили Лионель Месси, Криштиану Роналду и Зинедин Зидан. Также в топ-5 расположились бразильцы Роналдо и Роналдиньо.
Как писал УНН Шевченко рассказал о будущей судьбе в сборной дисквалифицированного Беседина.