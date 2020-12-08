Шевченко про жеребкування кваліфікації ЧС-2022: ми потрапили у дуже серйозну групу

Так, за результатами жеребкування "синьо-жовті" потрапили в одну групу зі збірними Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини, і Казахстану.

"Ми потрапили у дуже серйозну групу. Безумовно, матчі з чемпіонами світу, збірною Франції, будуть складними. Ми знаємо її силу. Команду Боснії і Герцеговини можна назвати найсильнішою серед тих, що перебували у четвертій корзині. Фінляндію ми теж знаємо - грали проти цієї збірної у кваліфікації чемпіонату світу 2018 року. Тоді поєдинки з фінами були важкими.

Зараз ця команда продовжує прогресувати. Вже одне те, що вона вийшла на чемпіонат Європи, є свідченням її прогресу. Не можна скидати із рахунків і Казахстан. Багато чого буде залежати від календаря. Я сподіваюся, найближчим часом ми його дізнаємося, тоді і зможемо розмірковувати докладніше", - сказав Шевченко.

Як повідомляв УНН, раніше підсумок жеребкування ЧС-2022 прокоментував президент УАФ Андрій Павелко.

За його словами, Україні дісталася одна з найбільш складних відбіркових груп.