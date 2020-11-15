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Шевченко про поразку від німців: були близькі до нічиєї

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підбив підсумки до поєдинку Ліги націй, яка завершилася поразкою від Німеччини (1:3), передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

“Головне, що ми граємо по правильній структурі, створюємо моменти, у команди є малюнок. Для нас це божевільний досвід — грати з такими командами на такому рівні. Ми дали можливість багатьом гравцям, вони добре себе проявили. Ми намагалися грати в свій футбол, моментами це виходило добре. Ми грали проти організованої команди з дуже швидкими гравцями на флангах. У порівнянні з київським матчем вони трохи перебудували гру, нам було складніше. Вважаю, що хлопці були близькі до нічиєї, тому що якщо б ми реалізували моменти, ми б її завоювали”, — зізнався коуч.

Також Шевченко відзначив, що за усі п’ять турів Ліги націй українська команда виступала в оптимальному складі лише одного разу.

“Якщо взяти всю ситуацію, в яку ми потрапили... Команда не зіграла жодної гри основним складом, крім Швейцарії. Ми дуже добре увійшли у гру, не рахуючи перших 5-7 хвилин. Те, що у нас не вистачало чотирьох гравців, сильно вдарила по нас. План на гру будується не тільки на основний склад, але і стосується гравців з лави. Вони посилювали гру, а сьогодні у нас цього не було, адже в багатьох позиціях не вистачало гравців”, — підсумував наставник.

Нагадаємо, що дубль Вернера дозволив “бундестім” святкувати виграш.

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