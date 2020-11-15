Шевченко о поражении от немцев: были близки к ничьей

“Главное, что мы играем по правильной структуре, создаем моменты, у команды есть рисунок. Для нас это сумасшедший опыт — играть с такими командами на таком уровне. Мы дали возможность многим игрокам, они хорошо себя проявили. Мы пытались играть в свой футбол, моментами это получалось хорошо. Мы играли против организованной команды с очень быстрыми игроками на флангах. По сравнению с киевским матчем они немного перестроили игру, нам было сложнее. Считаю, что ребята были близки к ничьей, потому что если бы мы реализовали моменты, мы бы ее завоевали”, — признался коуч.

Также Шевченко отметил, что за все пять туров Лиги наций украинская команда выступала в оптимальном составе лишь однажды.

“Если взять всю ситуацию, в которую мы попали... Команда не сыграла ни одной игры основным составом, кроме Швейцарии. Мы очень хорошо вошли в игру, не считая первых 5-7 минут. То, что у нас не хватало четырех игроков, сильно ударило по нам. План на игру строится не только на основной состав, но и касается игроков со скамейки. Они усиливали игру, а сегодня у нас этого не было, ведь по многим позициям не хватало игроков”, — подытожил наставник.

Напомним, что дубль Вернера позволил “бундестим” праздновать выигрыш.