Шевченко потрапив до топ-15 гравців бомбардирського рейтингу в історії ЛЧ

Андрій Шевченко має в активі 48 голів в ста зіграних поєдинках. Коефіцієнт українця складає 0,48. Шевченко посів 12 місце одразу після Давида Трезеге.

Українцю вдалося обійти в рейтингу таких знаменитих виконавців, як Дрогба, даль Пьєро, Руні, Анрі, Клюйверт, Ібрагімович, Ето’О, Кака, Гіггз та інші.

Зазначимо, що на вершині списку опинився Ліонель Мессі з коефіцієнтом 0,81 (114 голів в 141 матчі), далі розташувався Руд ван Ністерлой — 0,77 (56 голів в 73 матчах) і Кріштіану Роналду — 0,76 (128 голів в 169 іграх).