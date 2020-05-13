Шевченко попал в топ-15 игроков бомбардирского рейтинга в истории ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Портал "GiveMeSport" отнес наставника сборной Украины в рейтинг лучших футболистов в истории Лиги чемпионов по отношению числа забитых мячей к количеству проведенных матчей, информирует УНН.
Андрей Шевченко имеет в активе 48 голов в ста сыгранных поединках. Коэффициент украинца составляет 0,48. Шевченко занял 12 место сразу после Давида Трезеге.
Украинцу удалось обойти в рейтинге таких знаменитых исполнителей, как Дрогба, даль Пьеро, Руни, Анри, Клюйверт, Ибрагимович, Это'О, Кака, Гиггз и другие.
Отметим, что на вершине списка оказался Лионель Месси с коэффициентом 0,81 (114 голов в 141 матче), далее расположился Руд ван Нистерлой - 0,77 (56 голов в 73 матчах) и Криштиану Роналду - 0,76 (128 голов в 169 играх).