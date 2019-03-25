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Шевченко назвав план на гру із Люксембургом

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Наставник національної збірної України Андрій Шевченко заявив про постійну підвищену мотивацію його команди напередодні протистояння із Люксембургом, інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.

Шевченко назвав план на гру із Люксембургом

“У нас завжди підвищена мотивація. Ми розуміємо, що для виходу з групи не повинні втрачати очки. Їхали з таким настроєм і до Португалії, і до Люксембургу. У майбутньому матчі важливо домогтися перемоги. Але Люксембург — команда, яка заслуговує на повагу. Ми дивилися її матчі. За останні кілька років ця збірна досягла успіху, вона вміє грати у футбол”, — сказав гравець.

Шевченко також сказав кілька слів щодо плану команди на гру.

“Я намагаюся підготувати своїх гравців до матчу. Нам потрібна перемога — це план на завтрашню гру. Ми повинні показати хороший футбол, бути агресивними й небезпечними. При цьому ми поважаємо нашого суперника”, — наголосив тренер.

Також коуч віддав належне майбутньому опоненту “жовто-блакитних”: “мені дуже імпонують команди, які, не дивлячись на брак якісних гравців, намагаються сповідувати комбінаційний футбол, грати креативно. Люксембург — одна з таких збірних”.

Нагадаємо, що Шевченко оцінив виступ збірної у матчі з Португалією.

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