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Шевченко назвал план на игру с Люксембургом

Киев • УНН

 • 11137 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко заявил о постоянной повышенной мотивации его команды накануне противостояния с Люксембургом, информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

Шевченко назвал план на игру с Люксембургом

“У нас всегда повышенная мотивация. Мы понимаем, что для выхода из группы не должны терять очки. Ехали с таким настроением и в Португалию, и в Люксембург. В предстоящем матче важно добиться победы. Но Люксембург — команда, которая заслуживает уважения. Мы смотрели ее матчи. За последние несколько лет эта сборная достигла успеха, она умеет играть в футбол”, — сказал игрок.

Шевченко также сказал несколько слов по плану команды на игру.

“Я стараюсь подготовить своих игроков к матчу. Нам нужна победа — это план на завтрашнюю игру. Мы должны показать хороший футбол, быть агрессивными и опасными. При этом мы уважаем нашего соперника”, — отметил тренер.

Также коуч отдал должное будущем оппоненту “желто-голубых”: “мне очень импонируют команды, которые, несмотря на нехватку качественных игроков, пытаются исповедовать комбинационный футбол, играть креативно. Люксембург — одна из таких сборных ”.

Напомним, что Шевченко оценил выступление сборной в матче с Португалией.

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