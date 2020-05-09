Шевченко назвав найважливішу команду в футбольній кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Нинішній наставник збірної України Андрій Шевченко пригадав свою кар'єру в якості футболіста та назвав найкращий клуб в житті, повідомляє УНН з посиланням на Calciomercato.
Легенда українського футболу відніс період в "Мілані" до своїх кращих років у якості футболіста.
"Я не дивлюся на те, що зробив в минулому. Справжні чоловіки ніколи не оглядаються. Це було важко (виступи в "Челсі" – ред.), але цей крок допоміг мені знайти справжнього себе. Не все завжди йде добре, але цей досвід зробив мене сильнішим. Я шукав змін у своєму житті. "Мілан" завжди в моєму серці, це найважливіша команда в моєму житті. Там я провів свої найкращі роки", - вважає нападник.
Також Шевченко пригадав, як йшов до своєї мрії зіграти на домашньому чемпіонаті Європи з футболу.
"В Україні я знайшов нову мотивацію, коли повернувся в "Динамо". Я продовжив грати і добре закінчив. Я ризикнув продовжувати кар'єру до 36 років, щоб зіграти на домашньому Євро-2012. Я був під сильним тиском. Але я зробив правильний вибір, це був прекрасний досвід. Я завершив кар'єру на високому рівні", - підкреслив українець.
Відзначимо, в активі Шевченка 322 проведені поєдинки за "Мілан" – 175 голів і 45 результативних пасів.